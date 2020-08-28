Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı

Geçen hafta sonu selin en çok vurduğu ilçede cadde ve sokaklar moloz yığınlarında kurtarılırken, asker, polis ve gönüllü vatandaşların yardımlarıyla işyerleri de çamurdan temizlenmeye devam ediyor. Çoğu malzemenin kullanılmaz hale geldiği iş yerlerinde değerli eşyalarda çamurun içerisinden temizlenerek kurtarılıyor. Bir iş yerinde kazmayla açılan yazar kasasının içerisinden çamur içerisinde madeni ve kağıt paralar bulundu. Bulunan paralar suda temizlenerek kurumaya bırakıldı.

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk