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Paralimpik Oyunları ile bağlantılı 16 yeni vaka tespit edildi

Paralimpik Oyunları ile bağlantılı 16 yeni vaka tespit edildi
Paralimpik Oyunları ile bağlantılı 16 yeni vaka tespit edildi

Japonya’da gerçekleştirilecek Paralimpik Oyunları ile ilişkili 16 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Olimpiyat köyünde de ilk enfeksiyon kayda geçerken, oyunlarla ilişkili vakaların sayısı 74'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyatları'nı geride bırakan Japonya'da 24 Ağustos'ta başlaması beklenen Paralimpik Oyunları ile ilişkili 16 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, vakalardan birinin olimpiyat köyünden kayda geçtiği belirtilirken, testi pozitif çıkan olimpiyat köyü sakininin sporcu olmadığı kaydedildi.

Böylece olimpiyat köyünde Paralimpik Oyunları ile bağlantılı ilk vaka kaydedildi. Son gelişmelerle birlikte Paralimpik Oyunlarının Covid-19 bilançosu 74'e yükseldi.

Daha önce 546 vakanın bildirildiği olimpiyatlarla birlikte dev organizasyonla ilişkili vakalar toplamı ise 620'ye ulaştı.

Seyircisiz olarak gerçekleştirilecek

Toplam 160 ülkeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun katılması beklenen Tokyo Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle olimpiyatlarla birlikte bu yıla ertelenmiş, Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti.

Paralimpik Oyunlarına ilişkin seyirci kararı ise organizasyona sayılı günler kala geçtiğimiz Pazartesi günü netleşmiş, 24 Ağustos ile 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması beklenen oyunların kapalı kapılar ardında oynanacağı açıklanmıştı.

Burak Ersoy
 

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