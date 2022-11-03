Paramparça olan otomobilde can pazarı

Kaza, Esentepe Mahallesi Abdülhamit Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan D. idaresindeki 06 HJ 12 plakalı Opel marka otomobil, yokuş çıkarken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil adeta paramparça oldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar, 2 buçuk yaşındaki bebeği ve 3 yaralıyı otomobilden çıkardı, yolculardan Ali D. ise araçta sıkıştı.

Mustafa Taşören

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