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Paramparça olan otomobilde can pazarı

Paramparça olan otomobilde can pazarı
Paramparça olan otomobilde can pazarı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde içinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil elektrik direğine çarptı. Korkunç kazada 4 kişi yaralandı, bebek ise yara almadan kurtuldu. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Paramparça olan otomobilde can pazarı - Tıkla İzle

Kaza, Esentepe Mahallesi Abdülhamit Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan D. idaresindeki 06 HJ 12 plakalı Opel marka otomobil, yokuş çıkarken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 1'i bebek 5 kişinin bulunduğu otomobil adeta paramparça oldu. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar, 2 buçuk yaşındaki bebeği ve 3 yaralıyı otomobilden çıkardı, yolculardan Ali D. ise araçta sıkıştı.

Mustafa Taşören

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