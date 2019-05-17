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Parasını alamayınca tekme tokat dövüldü

Parasını alamayınca tekme tokat dövüldü
Parasını alamayınca tekme tokat dövüldü

Adıyaman’da, sattığı arazinin parasını uzun bir süredir alamayan adam, durumu avukata taşıyınca parasını alamadığı kişiler tarafından tekme tokat dövülerek darp edildi.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden kendisine ait arazisini ismi öğrenilemeyen bir kişiye satan Hikmet Ö. (52), sattığı arazinin parasını alamayınca elinde bulunan sözleşmeyi tuttuğu avukata vererek mahkeme açmak istedi. Yavuz Selim Mahallesinde bulunan avukatlık bürosundan çıkan Hikmet Ö., parasını alamadığı kişinin saldırısına uğradı. Sokak ortasında dövülen adam darp neticesinde yaralandı.

Yaralı adam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Hikmet Ö'ye saldıran ismi öğrenilemeyen kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir

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