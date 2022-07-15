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Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darp etti

Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darp etti
Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darp etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iş yeri sahibi, dükkanından para çaldığını iddia ettiği çalışanı sokak ortasında darp ederek hastanelik etti.

Parasının çalındığını iddia eden patron çalışanı sokak ortasında darp etti - Tıkla İzle

Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi 694. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinde işletmesi bulunan M.T., yanında çalışan ve parasını çaldığını iddia ettiği Ş.Y. ile sokak üzerinde karşılaştı. Çalışanın kaçmaya çalıştığı esnada önünü kesen M.T., Ş.Y.'i sokak ortasında darp ederek hastanelik etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T. bölgeye gelen polis ekiplerine yaşanan olayı anlatarak, çalışanını dükkanından para çaldığı için darp ettiğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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