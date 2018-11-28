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Paraşütçü böyle yere çakıldı

Paraşütçü böyle yere çakıldı
Paraşütçü böyle yere çakıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan bir genç, inişe geçtiği sırada yere çakılarak yaralandı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Paraşütçü böyle yere çakıldı - Tıkla İzle

İskenderun ilçesi Amanos Dağı eteklerinden atlayış yapan Erdoğan Yarlılar (24), şehir merkezinde bulunan Atatürk anıtı alanına inmek istedi. Paraşütüyle inişe geçen Yarlılar, bir anda paraşütün kontrolünü kaybederek yere çakılıp yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan Yarlılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Erdoğan Yarlılar'ın yere çakıldığı an ise o esnada meydanda buluan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  

Selçuk Şavran
 

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