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Paraşütçüden Amasyalılara gökyüzünden bayram kutlaması

Paraşütçüden Amasyalılara gökyüzünden bayram kutlaması
Paraşütçüden Amasyalılara gökyüzünden bayram kutlaması

Paraşütçü Mehmet Bolat, Kurban bayramı tatili için geldiği memleketi Amasya’da uçuş yaptığı paramotorundan sarkıttığı pankartla halkın bayramını kutladı. Ardındaki pankartta ‘Hayırlı bayramlar Amasya’ yazılı paramotor tarihi şehrin üzerinden gökyüzüne süzüldü.

“Tarihin üzerinde uçuyorsunuz”

UNESCO dünya mirası geçici listesindeki tarihi şehrin ve Yeşilırmak'ın üzerinde bir saatten fazla gezinti yapan Mehmet Bolat, “Hemşerilerimin bayramını bu şekilde kutlamak istedim. Amasya yamaç paraşütü sporu için çok uygun. İkinci Ölüdeniz olabileceğini düşünüyorum. Yurtdışında da uçuyorum. Ama Amasya kadar güzel yer yok. Tarihin üzerinde uçuyorsunuz. Bu başka bir şey” dedi.

Amasya Valiliği'ne teşekkür etti

İniş yaptığı anları heyecanla takip eden çocukların karşıladığı Bolat, uçuşa izin veren Amasya Valiliği'ne de teşekkür etti. Uçmayı hayal eden vatandaşlardan Gültekin Şimşek de paramotorun Amasya semalarında süzüldüğü anları çok güzel bulduğunu söyledi.

Murat Çelik

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