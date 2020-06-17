İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay yere çakılarak hayatını kaybetti

Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay yere çakılarak hayatını kaybetti
Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay yere çakılarak hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü yapan astsubay havalandıktan kısa bir süre sonra boş araziye çakılarak hayatını kaybetti.

Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay yere çakılarak hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, Pamukkale ilçesi Uzunpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çökelez Dağı'ndaki atlayış noktasından ‘P5' eğitim uçuşu için havalanan Veysel Ilıksu, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü paraşütüyle boş araziye çakıldı. Havadan paraşütle yere birinin düştüğünü gören mahalle sakinleri jandarmayı arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgeye gelen ekipler Ilıksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ilıksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ilıksu'nun Diyarbakır'da görevli astsubay olduğu öğrenilirken, uçuş eğitimi için Eskişehir'den Denizli'ye geldiği kaydedildi.

Olayın ardından inceleme devam ediyor.

Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.