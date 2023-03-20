Parayı gazinoda harcayıp, çıkışta yaşlı adamı gasp ettiler

Pamukkale ilçesine bağlı Turgut Özal Caddesi üzerine meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde markete gitmek için dışarı çıkan Müsamettin İpek, yolda yürümeye başladı. Bu esnada gazinoda paraları harcayıp dışarı çıkan 4 genç, İpek'i görür görmez takip etmeye başladı. Uygun noktada İpek'in önünü kesen gençler, telefonu gasp edip giderken yaşlı adamın elindeki 2 bin TL parayı da görüp aldı. Sonrasında gitmeye başlayan gençlerden biri insafa gelerek aldıkları telefonu İpek'e geri verdi. Bir anlık şoka uğrayan İpek gençler gittiği an oğlundan yardım istedi.

Babasının yanına giden oğulun ihbarı üzerine bölgeye Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden JASAT, güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Yapılan 10 günlük çalışmaların neticesinde olayı S.S. (25), N.Ç. (23), A.Y. (16) ve S.Y. (18) isimli kişilerin yaptığını belirleyen JASAT ekipleri, gençleri kıskıvrak yakaladı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen gençler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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