'Parayı havale yoluyla göndereceğim' dedi, 81 koyunla kayıplara karıştı

Olay, geçtiğimiz cuma günü Gökçesu beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçesu beldesinde hayvancılık yapan M.E.'nin koyunlarını satın almak isteyen A.T. (42), 81 koyunu kamyona yükledikten sonra "Parayı havale yoluyla göndereceğim" dedi. M.E.'yi kandıran A.T., koyunlara kamyona yükleyip kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan M.E., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri A.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren A.T.'nin Düzce'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak Bolu'ya getirdi. Sakarya'daki bir ahırda bulunan koyunlar ise sahibine teslim edildi. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Enes Özkan



