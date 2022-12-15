Parçalanan Tofaş'tan sağ çıktı

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 20. kilometresi Hacıömerli mevkisinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin K.(28) idaresindeki 61 LA 458 plakalı Tofaş Doğan SLX marka/model otomobil aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim B. yönetimindeki 55 ASG 97 çekici ve 33 EBJ 70 dorse plakalı kömür yüklü tırın dorsesinin sol kösesinde çarpıp yoldan çıkarak su kanalında 250 metre ilerledikten sonra çam ağacına çarptı. Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Ersin K. ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün geçen ay 'alkolü araç kullanmak' suçundan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

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