Parçalanmış cesetlerin kimlikleri belli oldu!

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu.

Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişinin cesedi çıktı. Testere veya kesici bir aletle parçalara ayrıldığı düşünülen cesedin tırnağındaki oje detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine gönderilen ceset parçaları, daha sonra Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Silikon detayı

Olayın ardından geniş çaplı arama başlatana Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu dedektifleri, yaptıkları incelemeler sonrasında kadında göğüs silikonu, erkeğin kolunda ise ejderha dövmesi bulunduğunu tespit etmişti.

Bu ip uçlarından yola çıkan ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, öldürülenlerin kimliklerini kısa sürede tespit etmeyi başardı. Her ikisi de yabancı uyruklu ve karı-koca oldukları belirlenen maktullerden kadının 40 yaşındaki A.S, erkeğin ise 39 yaşındaki M.Z olduğu, emlak işiyle uğraştıkları belirlendi.

Olayla ilgili olarak A.M. isimli yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, başka şüpheliler de bulunduğu ve araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

Vahşice öldürülen karı-kocanın kesilen başları ise halen bulunamadı.

Öte yandan adli tıp raporunda, ceset parçalarında herhangi bir metalik imaj ve değerli eşyanın bulunmadığı, kemik kesik uçlarının düzgün bir kesilme ile uyumlu olduğu, doku parçalarında herhangi bir mermi çekirdeği giriş yarası veya benzer nitelikte bulgu tespit edilmediği sonuçları yer aldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya



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