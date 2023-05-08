Parçalı ay tutulmasını eğlenceye dönüştürdüler

Van semalarında 2023 yılının ilk parçalı ay tutulması gözlemlendi. Heyecan verici gökyüzü olaylarından olan tutulma kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dünyadan 382 bin kilometre uzaklıktaki ay, Van semalarında da güzel görüntüler oluşturdu.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde ışığın az olduğu kırsalbölgede tutulmayı çeken doğa fotoğrafçısı Reşit Öner, ekip arkadaşlarının yardımıyla aya yansıttığı siluetler etkileyici manzaralar oluşturdu. Peri ve cadı karakterlerinin aya yansıyan görüntüleri ise gölge oyunlarını hatırlattı.

Gökyüzünde gözlemlenen parçalı ay tutulması, gökyüzü meraklılarına eşsiz bir manzara sundu.

Yılmaz Sönmez

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