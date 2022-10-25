İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Parçalı Güneş tutulmasına Pakistan'da yoğun ilgi

Parçalı Güneş tutulmasına Pakistan'da yoğun ilgi
Parçalı Güneş tutulmasına Pakistan'da yoğun ilgi

Yılın ikinci ve son tutulması olan parçalı Güneş tutulması Pakistan’da yoğun ilgi görürken, Karaçi’de bazı aileler çocuklarını deniz kenarına götürerek iyileşmeleri için kuma gömdü.

Parçalı Güneş tutulmasına Pakistan’da yoğun ilgi - Tıkla İzle

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması gerçekleşti. Pakistan'ın birçok şehrinde izlenebilen parçalı Güneş tutulmasına halk yoğun ilgi gösterdi. Pakistan'da yerel saatle 13.58'de başlayan tutulma, 18.02'de sona erdi. Güneş tutulması başkent İslamabad, Karaçi, Lahor, Peşaver, Quetta ve diğer birçok şehirde görüldü.

Çocuklar tutulma sırasında kuma gömüldü

Karaçi'de bazı aileler Güneş tutulması sırasında deniz kenarına götürdükleri çocuklarını kuma gömdü. Bedenlerinin yarısı kuma gömülen felç ve benzeri kronik hastalıkları olan çocukların, güneş ışınları sayesinde iyileşeceklerine inanılıyor.

Abid Mazhar
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.