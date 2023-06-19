Parfümcüyü soyamayınca kargo şirketinden 1 milyon 400 bin lira değerinde döviz çaldılar

Olay geçtiğimiz Cumartesi gecesi Fatih Laleli'de meydana geldi. İddiaya göre 3 hırsızdan 2 kişi kepengini açtıkları, parfümcüye girdi diğeri de dışarıda gözcülük yaptı. Parfümcüde para bulamayan hırsızlar, alarmın çalması üzerine dükkandan çıktı. Kısa süre sonra tekrar aynı sokağa gelen hırsızlar bu sefer, kargo şirketine girdi. Dükkandan içinde 17 bin euro ve 35 bin dolar bulunan kasayı çalan hırsızlar oradan kaçtı. Öte yandan hırsızlardan birinin ıslanmamak için bir kartonla kendisini koruduğu dükkandan çıktıktan sonra kartonu da oradan alarak uzaklaştığı görüldü.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların önce parfüm satılan dükkana girdiği, daha sonra kasa kısmına yönelerek buradan para çalmak istedikleri görülüyor. Umduğunu bulamayan hırsızlar, daha sonra kargo şirketinden para dolu kasayı çalıp kaçıyor. Öte yandan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

“5 dakika içinde kasayı alıp, götürüyorlar”

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren esnaf Adem Çetin, “Ben sadece burayı gördüm. Bu parfüm dükkanına da girmişler. Hatta arkadaşlarına telefon etmişler, burası değil diye. Bir saat sonra tekrar buraya giriyorlar. Beş dakika içinde kasayı alıp, götürüyorlar. Tutanak tutuldu. 17 bin 985 euro,35 bin 147 dolar, 4 bin 252 Türk lirası yani 1 milyon 400 bin lira değerinde para çalınmış” şeklinde konuştu.

Olayı gerçekleştiren 3 hırsızın ise yakalanmasına yönelik çalışların sürdürdüğü öğrenildi.

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