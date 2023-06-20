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Paris 2024 Olimpiyat Merkezi'ne polis baskını

Paris 2024 Olimpiyat Merkezi'ne polis baskını
Paris 2024 Olimpiyat Merkezi'ne polis baskını

Fransa'da Paris 2024 Olimpiyat Organizasyon Komitesi Merkezi'ne polis baskın düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 olimpiyatları krizi yaşandı. Paris 2024 Olimpiyat Organizasyon Komitesi Merkezi'ne Fransız polisi tarafından baskın düzenlendi. Arama emrinin, Fransa Ulusal Mali Savcıları tarafından verildiği belirtilirken, Organizasyon Komitesi'nin Üyesi, Paris 2024 Komitesi'nin polis soruşturmasını kolaylaştırmak için iş birliği yaptığını söyledi. Soruşturmaya ilişkin detaylı açıklama yapılmadı. Olimpiyatlar 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde, Paralimpik Olimpiyatları ise 28 Ağustos 8 Eylül tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

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