Paris Barış Forumu Macron ve Harris'in katılımıyla başladı

Fransa'nın ev sahipliğinde başkent Paris'te 11-13 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Paris Barış Forumu başladı. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen foruma, 30 ülkenin siyasi ve özel sektör liderleri katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, forumun açılışında konuşma yaptı. Macron, daha fazla aşı üretmek ve Covid-19'a karşı daha iyi mücadele etmek için dünyanın her yerindeki sağlık sistemlerinin kapasitesinin artırılması çağrısında bulunarak, "Tüm kıtalarda salgınla mücadele araçlarını hızlandırmalıyız" ifadelerini kullandı. Eğitime daha fazla yatırım yapmak için mücadele edilmesi gerektiğini belirten Macron, "Verdiğimiz taahhüt, ülkelerimizde ve ülkelerimiz arasında var olan eşitsizlikleri azaltmaktır" dedi. İklim değişikliği ile mücadele ile ilgili konuşan Macron, "Gündemlerimizi küresel ısınmayla mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması arasında senkronize etmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

"Bugün, eşitsizlikte çarpıcı bir artışla karşı karşıyayız”

Harris ise yaptığı konuşmada, cinsiyet, servet, gıda ve korona virüs pandemisindeki küresel eşitsizliği ortadan kaldırmak için işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Harris, "Bugün, eşitsizlikte çarpıcı bir artışla karşı karşıyayız ve bu anı karşılamak için ayağa kalkmalıyız. Bu liderlerin bu eşitsizliğin neden sürdüğünü sorması gerektiğine inanıyorum. Dünyamızın liderleri olarak, bu anı karşılamak için ayağa kalkmalıyız, insanları yapabilecekleri her şeyi başarmaktan alıkoyan normlara eleştirel bir şekilde bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerlemenin tehdit altında olduğunu vurgulayan Harris, "Uzmanlar, kadınların erkeklerle eşitliğe ulaşmasının artık onlarca yıl daha uzun süreceğini öne sürüyorlar" dedi.

Melike Yazır