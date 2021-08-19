Paris Hilton, düğününde 10 gelinlik giyecek

Nişanlısı Carter Reum ile dünya evine girmeye hazırlanan Paris Hilton, ABD'li talk show sunucusu Jimmy Fallon'ın programına konuk oldu. Programda düğün hazırlıkları hakkında konuşan Hilton, zor bir gelin olmadığını söyledi. Düğünün birçok etkinlikle 3 gün süreceğini belirten Hilton, 3 günde toplam 10 farklı gelinlik giyeceğini açıkladı. Hamile olduğu iddialarını yalanlayan Hilton, şu ana kadar gösteriş yapmak için en çok parayı bir çantaya harcadığını da itiraf etti.

Hilton'un düğününün belgeseli de çekilerek, Peacock isimli dijital yayın platformunda yayınlanacak.

Şu sıralar bir yemek programıyla gündemde olan Hilton, 17 Şubat'ta 40. yaş gününde aldığı evlenme teklifine “evet” demişti.



