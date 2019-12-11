Paris Saint Germain Galatasaray Canlı İzle | PSG GS saat kaçta, hangi kanalda? | İlk 11'ler

Paris Saint Germain Galatasaray canlı izle... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu sezon Şampiyonlar Ligindeki son maçına çıkan Galatasaray'ın Avrupa liginde yoluna emin bir şekilde devam edebilmesi için kritik bir maç olacak. Aynı zamanda Galatasaray, Avrupa'daki 285. randevusuna çıkmış olacak.

Galatasaray ile Paris Saint-Germain 6. randevuda

Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, PSG 3 galibiyet aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu altıncı maçında Galatasaray, yarın Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Son müsabaka ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de yapıldı. Bu maçtan PSG 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan müsabakalarda Galatasaray 2, PSG 3 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Fransızlar ile 18 kez karşılaştı

Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 18 kez oynadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 8 defa da rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 29 gole engel olmadı.

PSG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23:00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

Paris Saint Germain Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?

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Muhtemel 11'ler

Paris Saint Germain:

Navas, Dagba, T.Silva, Diallo, Kurzawa, Sarabia, Paredes, Draxler, Di Maria, Mouting, Neymar

Galatasaray:

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Nagatamo, Seri, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Falcao, Ömer