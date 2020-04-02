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Paris'in devasa meyve-sebze hali morga dönüştürülüyor

Paris'in devasa meyve-sebze hali morga dönüştürülüyor
Paris'in devasa meyve-sebze hali morga dönüştürülüyor

Fransa’nın başkenti Paris’in devasa büyüklükteki meyve-sebze hali korona virüs nedeni ile morga dönüştürülüyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan meyve-sebze haline devlet tarafından el konuldu.

Paris Valilik'i, tarafından yapılan açıklamada halin korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında morga dönüştürüleceği açıklarken, yetersiz kalan morg sayısı nedeni ile böyle bir karar alındığını bildirdi. Valilik, yarın itibari ile halin morg olarak kullanılmaya başlanacağını belirtirken, “Bu şekilde ölenlerin gömülene veya yakılana kadar insanlık onuruna yakışır şekilde saklanması sağlanacak” açıklamasında bulundu.

Paris'te bulunan meyve-sebze hali 4 bin 200 metrekarelik bir alana sahipken, 2003 yılında aşırı sıcaklar nedeni ile hayatını kaybedenler içinde morg olarak kullanılmıştı.

Özlem Kaplan

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