İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Paris'te 10 Ağustos'tan itibaren açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak

Paris'te 10 Ağustos'tan itibaren açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak
Paris'te 10 Ağustos'tan itibaren açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak

Fransa’nın başkenti Paris’te artan korona virüs vakaları nedeni ile 10 Ağustos’tan itibaren bazı bölgelerde maske takmak zorunlu olacak.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini yeniden arttırmaya başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te 10 Ağustos'tan itibaren 11 yaşından büyük herkesin yoğunluğun fazla olduğu açık alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, başkentin Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne ve le Val-d'Oise bölgelerinde 10 Ağustos'ta yerel saatle 08.00'den itibaren maske takma zorunluluğun başlayacağı duyuruldu. Valilik, ülkedeki pozitif test sayısı ortalamasının yüzde 1,6 iken Paris'te bu ortalamanın yüzde 2,4 olması nedeni ile bu kararın alındığını aktarırken, başkentteki 20-30 yaş arası vaka sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu bildirdi. Valilik, ayrıca Kovid-19 vaka sayılarının aralıklarla güncellenmesi ile maske takmanın zorunlu olduğu bölgelerin güncelleneceğini açıkladı.

Öte yandan Fransa'da 20 Temmuz'dan itibaren kamuya açık ve kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.