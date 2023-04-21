Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Goussainville Ulu Cami'nin kısıtlı kapasitesi nedeniyle bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı. Paris'in merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Goussainville banliyösündeki kapalı spor salonunda 2 bin kişi bayram namazı için saf tuttu. Goussainville Belediyesi, Türk Kültür ve Spor Derneği'nin girişimiyle Müslümanların bayram namazlarını kılabilmeleri için spor salonunu tahsis ettiğini duyurdu.

Tansu Sarıtaylı

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