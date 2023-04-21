İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı

Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı
Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te 2 bin Müslüman, bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı.

Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı - Tıkla İzle

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Goussainville Ulu Cami'nin kısıtlı kapasitesi nedeniyle bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı. Paris'in merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Goussainville banliyösündeki kapalı spor salonunda 2 bin kişi bayram namazı için saf tuttu. Goussainville Belediyesi, Türk Kültür ve Spor Derneği'nin girişimiyle Müslümanların bayram namazlarını kılabilmeleri için spor salonunu tahsis ettiğini duyurdu.

Tansu Sarıtaylı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.