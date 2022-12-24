Paris'te 3 kişiyi öldüren saldırganın gözaltı kararı kaldırıldı



Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında dün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından bölgedeki gerginlik devam ederken, saldırgan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişiyi öldürmekle suçlanan 69 yaşındaki saldırganın hakkındaki gözaltı kararının sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek kaldırıldığı duyuruldu. Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, "Zanlıyı muayene eden doktor, ilgili kişinin sağlık durumunun tutukluluk tedbirine uygun olmadığını söyledi. Bu nedenle, sağlık durumu izin verdiğinde hakim huzuruna çıkarılıncaya dek gözaltı kararı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Savcılık, saldırganın psikiyatri servisine sevk edildiğini de açıkladı.

Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi

Başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda (Cumhuriyet Meydanı) toplanan terör örgütü PKK yandaşları polisle karşı karşıya geldi. Gerilimin tırmandığı o anlarda sokakları ateşe vererek çok sayıda dükkanın camlarını kıran terör örgütü PKK yandaşları araçları da devirerek yaktı. Polis, Paris sokaklarını savaş alanına çeviren terör örgütü PKK yandaşlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 69 yaşındaki saldırganın açıkça yabancıları hedef aldığını, tek başına hareket ettiğini ve resmi olarak herhangi bir aşırı sağcı grupla bağlantılı olmadığını söylemişti.

Geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı öğrenilen şüphelinin, cezasını tamamlamasının ardından 15 gün önce tahliye olduğu belirtilmişti.

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