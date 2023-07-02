Paris'te belediye başkanının evine saldırı

Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.'nin dün düzenlenen cenaze töreni sonrası gösteriler kaldığı yerden devam etti. Polis ve göstericiler arasında devam eden çatışmalarda ülke genelinde 719 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Fransa'nın başkenti Paris'teki gösteriler sırasında protestocular yanan bir otomobili Paris'in L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evine çarptı. Vincent saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Dün akşam dehşet ve rezillikte dönüm noktasına gelindi. Evime saldırıldı ve ailem suikast girişimine uğradı. Cumhuriyeti koruma ve ona hizmet etme kararlılığım her zamankinden daha büyük. Geri adım atmayacağım” dedi.



Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın Marsilya kentinde dün çıkan çatışmalarda 55 kişinin, ülke genelinde ise şu ana kadar 2 bin 800 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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