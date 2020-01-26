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Paris'te Çin yeni yıl etkinliği iptal edildi

Paris'te Çin yeni yıl etkinliği iptal edildi
Paris'te Çin yeni yıl etkinliği iptal edildi

Paris'te her yıl düzenlenen Çin yeni yılı etkinlikleri bu yıl iptal edildi.

Paris'te Çin diasporası tarafından 25 Ocak günü yapılması planlanan ve Ejderha defilesi gibi birçok etkinliğe sahne olan Çin yeni yıl kutlamalarının bu yıl yapılmayacağı duyuruldu. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı açıklamada, korona virüsün neden olduğu sağlık kaygısı ve moral bozukluğu nedeniyle Paris'teki Çin diasporasının etkinlik yapmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Öte yandan Paris'te ve Bordeaux kentinde 3 hasta tespit edilmesi üzerine alarma geçen yetkililer özellikle bu iki şehirde halkı tedbir almaya çağırmıştı.

Özlem Kaplan

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