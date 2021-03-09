Paris'te Covid-19 dışı tedavilerin yüzde 40'ı iptal edilecek

Fransa'da Covid-19 vaka sayısı ve özellikle İngiliz mutasyonlu vakaların artması hastanelerdeki baskıyı arttırıyor. Başkent Paris'in de içinde bulunduğu ve 12 milyon kişinin yaşadığı İle-de-France'ın Bölgesel Sağlık Kurumu, başkent Paris'in çevresindeki hastanelere ve özel kliniklere, yoğun bakım yataklarının yetersiz kaldığı zaman tıbbi ve cerrahi faaliyetlerini yüzde 40 oranında azaltmaları talimatını verdi. Kararın nedeninin ise Covid-19 hastalarına ayrılan yoğun bakım yataklarının sayısını artırmak ve sağlık personellerinin Covid-19 ünitelerine transfer edilmesine olanak sağlamak olduğu belirtildi.

Karar ile entübe hastaların bakımı için 400 ek yatak sağlanması ve Covid-19 hastaları için toplam bin 577 yatak kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Yoğun bakım yataklarının yüzde 84 dolu

İle-de-France Bölgesel Sağlık Kurumu Genel Müdürü Aurélien Rousseau yaptığı açıklamada, hastanelerin çok büyük baskı altında olduğunu belirtti. Île-de-France bölgesindeki yoğun bakım yataklarını doluluk oranının yüzde 84'e yükseldiğini vurgulayan Rousseau, "Şu anda yoğun bakımda mevcut olan bin 50 yataktan 973'ünde Covid-19 hastası yatıyor" dedi.

Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 233'e, toplam can kaybı ise 88 bin 600'e yükseldi.

Melike Yazır