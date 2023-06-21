Paris'te doğal gaz patlaması



Fransa'nın başkenti Paris'in 5'inci Bölgesi'nde yerel saatle 17.00 sıralarında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bazı binalarda büyük hasar aldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, 5'inci bölgedeki Jardin Du Luxembourg ve Sorbonne Üniversitesi yakınlarındaki Rue Saint-Jacques'ta yangın çıktığını aktardı.

Bölgenin Belediye Başkan Yardımcısı douard Civel ise, Paris'in 5'inci bölgesinde bir binada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis, halka bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulundu. Askeri hastane Val-de-Grâce, patlamanın yaşandığı bölgede yer alırken, patlamada can kaybı veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Tansu Sarıtaylı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.