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Paris'te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Paris'te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı
Paris'te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın basketi Paris’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Paris’te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan La Defense'ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi.

Melike Yazır

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