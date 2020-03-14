İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Paris'te havayolu şirketleri önünde uzun kuyruklar oluştu

Paris'te havayolu şirketleri önünde uzun kuyruklar oluştu
Paris'te havayolu şirketleri önünde uzun kuyruklar oluştu

Havayolu şirketleri korona virüs nedeniyle uçuşlarını askıya alması üzerine, bazı havayolu şirketlerinin önünde bilet değiştirmek veya bilet ücretini geri almak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etmesi yüzünden, uçak bileti satışı yapan firmalar kapılarını kapattı. Yolcular haklı olarak biletlerinin yanmaması için ya tarih değişikliği ya da ödediği biletin ücretini geri almak için Havayolu firmalarının kapısına dayandı. Paris-Alger seferlerini iptal eden Cezayir Havayolu şirketinin Paris bürosu önünde bilet ücretini geri almak veya bilet tarihlerini değiştirmek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu, yer yer sıra yüzünden Havayolu müşterileri arasında tartışmalar meydana gelmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldığı görüldü.

Tansu Sarıtaylı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.