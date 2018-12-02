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Paris'te kabus gibi gece: Sanat eserlerini parçaladılar

Paris'te kabus gibi gece: Sanat eserlerini parçaladılar
Paris'te kabus gibi gece: Sanat eserlerini parçaladılar

Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yeleklilerin düzenlediği eylemlerin tahribatın görüntüsü yayınlandı. Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesinin başında bulunan Zafer Takın tahrip edildi ve yağmalandı.

Paris’te kabus gibi gece: Sanat eserlerini parçaladılar - Tıkla İzle

Dünya'nın en çok turist çeken şehri, Fransa'nın başkenti Paris, tüm ülkeyi saran Sarı Yelekler eyleminin en şiddetli yaşandığı yer oldu. Otel rezervasyonlarının yüzde 50'sinin iptal edildiği, araçların ve binaların ateşe verilirken, Paris'in sembolü Zafer Takının eylemciler tarafından yağmalanma görüntüleri ortaya çıktı. Zafer Takının üstüne çıkan göstericilerin grafitlerle anıtı boyadığı, tarihi eserleri kırdığı ve anıtta bulunan hediyelik eşya dükkanını yağmaladığı gözlendi. 

Eylemlerin ardından yayınlanan görüntülerde, sanat eserlerinin büyük bir keyifle kırıldığı görülüyor.
Öte yandan, bu sabah Fransa'ya dönen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk olarak Zafer Takına gidip Meçhul Asker Mezarı başında saygı duruşunda bulundu.  

Özlem Kaplan

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