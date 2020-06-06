İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Paris'te kültür ve sanat çalışanlarından protesto

Paris'te kültür ve sanat çalışanlarından protesto
Paris'te kültür ve sanat çalışanlarından protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te korona virüs nedeniyle çalışamayan kültür ve sanat çalışanları, hükümetin sektöre yardımda bulunmadığı gerekçesiyle protesto düzenledi.

Paris’te kültür ve sanat çalışanlarından protesto - Tıkla İzle

Fransa'da kültür ve sanat çalışanları başkent Paris'teki Kültür Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, korona virüs salgını nedeniyle bir çok sektöre yardımda bulunan hükümetin kültür ve sanat için yardımda bulunmadığını belirtti.
Gösteriye katılanlar korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske takıp sosyal mesafeyi korudu. Göstericiler bakanlık binasına girmelerini önlemek için kendilerini çember içine alan polisleri alkışlarla protesto etti.
Gösteriyi organize eden bir yetkili yaptığı konuşmada, ulusal hava yolu şirketi Air France'a 7 milyar euro, otomotiv üreticisi Renault'ya ise 5 milyar dolar yardım yapıldığını ancak, kültür temsilcisi Fransa'nın bu alandaki çalışanlara gerekli yardımı yapmadığını söyledi.

Tansu Sarıtaylı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.