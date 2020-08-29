Paris'te maske takma zorunluluğu ve aşı yapılmasına karşı eylem düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'in Nation meydanında buluşan maske takılmasına ve aşı yapılmasına karşı olan 300 kişi, hükümetin bu uygulamasını protesto etti, eylemciler alana gelenlere de maskelerini çıkarma çağrısında bulundu.

Macron hükümetini, Bill Gates'in hazırlığını yapmış olduğu deri altına çip yerleştirme projesine zemin hazırlamakla itham ettiler. Eylemciler Bill Gates'in "projesine hayır, aşıya hayır, maske takılmasını da kabul etmiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Dünyada 650 bin kişinin gribe yakalanma sonucu hayatını kaybettiğini belirten organizatörler adım adım, Amerikan/İsrail şirketinin projesini yürürlüğe koymaya çalıştıklarını belirtti.

Eylemciler, herkes için hazırlık yapıldığını bu aşama sonucunda deri altına mikroskobik çip yerleştirileceğini, kabul etmeyenlerin seyahat etmelerinin engelleneceğini, bu hazırlıklar yapılırken, dünya sağlık örgütünün bu planı engelleme yerine teşvik edici bildiriler yayınladığını ileri sürdü.

"Macron hükümetinin, acımasız bir şekilde insanları evlerine hapsetmesini ve uyguladığı dışarı çıkma yasağını asla kabul etmiyoruz" diyen eylemciler, çalışma yasağı, okula gitme, spor yapma veya eğlenme gibi insanlığın bir ihtiyacı olan bu işlevlerinden alıkonulmasını itiraz ettiklerini belirtti.

Eylem organizatörleri yaptığı açıklamada, "Çok sayıda yapılan aşı bağışıklık sistemimizi zayıflattığı biliniyor öyle olmasına rağmen ve bunun tehlikelerine rağmen bizi ilaçlara bağımlı hale getirmek istiyorlar. Bizler uyuşturucu bağımlılarının yerine konulmak istemiyoruz. Devletin polisleri gelin birlik olalım, bu tehlikeli gidişata sizler de dur deyiniz. Ağzımızı ve burnumuzu kapattığımız maske bizleri dünya hükümetinin gelecekteki köleleri yapmak içindir.

Maskenin zamanla ciddi sağlık sorunu oluşturduğu fark edilecek belki de özür dilenecek ama iş işten geçmiş olacak. Dr. Christian Tal Schaller, Prof. Dr, Christian Perronne, Prof. Fourtillan. Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyesi üzerine: İşsizlik arttı, devasa borç yükü altına girildi, Ekonomik durgunluk, Çok şey pahalandı, Halk alım gücünü yitirdi. Bir kere daha hayır diyoruz, aşı ve maske takılmasına, halkın eve hapsedilmesine" ifadelerini kullandı.

Tansu Sarıtaylı

