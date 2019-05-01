Paris'te olaylı 1 Mayıs: 25 yaralı, 222 gözaltı

Paris'te bu yılki 1 Mayıs etkinlikleri için geniş güvenlik önlemleri alındı. Paris'te 7 bin 400'ü aşkın polis ve jandarma görevlendirildi. Birçok noktada polis barikatları kurularak, araçlar ve kişilerin çantaları didik didik kontrol edildi. Sendikaların gösterisinden önce alana gelen anarşist bir grup olan “Black Blocs” üyeleri ile polisler arasında çatışma çıktı. Barışçıl gösterileri kışkırtmaya çalışan bir grup, Paris'in 13'üncü bölgesinde bir polis karakoluna molotofkokteylleri fırlattı.

Sendikalar aladan ayrılmak zorunda kaldı

Çatışmalardan dolayı 1 Mayıs yürüyüşünün organizatörlerinden CGT sendikasının Genel Sekreteri Philippe Martinez, yapacağı basın açıklamasını iptal etti. CGT sendikasından yapılan yazılı açıklamada, üyelerin ve genel sekreterlerine gaz bombaları atıldığı belirtilerek, “Benzeri görülmemiş baskı ve şiddet olmasından dolayı skandal bir senaryonun uygulandığı iddia edildi ve demokrasi açısından kabul edilemez” denildi. Meydana gelen şiddet olaylarından dolayı FSU sendikası da 1 Mayıs gösteri kortejinden ayrıldığını duyurdu.

222 kişi gözaltında

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 bin 500'ün üzerinde “önleyici kontrol” mekanizması kurulduğu açıklandı. Günün sonunda 330 kişinin yakalandığını ve bunlardan 222'sinin gözaltında tutulduğu belirtildi. Gösterilerde çok sayıda kişi yaralanırken, Rus haber ajansı Novosti Muhabiri Victoria İvanova'nun polis copuyla başından ve kollarından darbe aldı. Yaralananlar arasında 2 polis polisin olduğu ve başlarından yaralandığı açıklandı.

Polis biber gazı kullandı

Şiddet yanlısı Black Block grubu, bir caddenin yanında ateş yakarken, söndürmeye gelen itfaiyeyi engelledi. Polis sık sık gaz kullandı, 1 Mayıs gösterilerine gelenlerin çoğunluğu, kortejden ayrılıp gitmek istemesine rağmen çıkış noktalarını kesen güvenlik güçleri kortejden dışarı çıkmak isteyenlerin alandan çıkmasına izin vermedi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 1 Mayıs gösterilerine katılanların sayısının 151 bin olarak duyurdu, başkent Paris için 40 bin rakamını veren Bakanlığa karşı, CGT sendikası Paris'te 80 bin kişinin gösterilere katıldığını iddia etti.

Tansu Sarıtaylı

