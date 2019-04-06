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Paris'te şiddetli patlama!

Paris'te şiddetli patlama!
Paris'te şiddetli patlama!

Fransa’nın başkenti Paris’te bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, olayda yaralananların olduğu öğrenildi.

Paris'in 19'ncu bölgesinde bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamadan sonrasında yangın çıkarken, alevlere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Güvenlik nedeniyle binanın çevresindeki elektriklerin kesildiği belirtilirken, olayda yaralananların olduğu öğrenildi. 

Henüz yaralı veya ölü sayısı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, binayı saran alevlerin korkutucu olduğu vurgulandı. Yangın çıktığı binanın alt katlarında dükkanların bulunduğu ve üst katlarında ikamet olarak kullanıldığı öğrenildi.  

Tansu Sarıtaylı

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