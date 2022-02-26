İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Paris'te, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Paris'te, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Paris'te, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto etti.

Paris’te, Ukrayna’ya destek gösterisi düzenlendi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının durdurulması için Fransa'da gösteri düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında, “Katil Putin, Ukrayna'dan askeri gücünü çek” sloganı attı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto eden göstericiler, NATO aleyhinde de slogan atarak, Avrupa Birliği'ni Rusya'ya baskı yapmaya davet etti. Gösteride “Bugün Ukrayna yarın neresi?”, "Bu savaşı durdurun", "Putin'i durdurun", "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı pankartlar yer aldı. Göstericiler daha sonra Ukrayna'ya destek sloganları atarak, protestoyu sonlandırdı.

Gösteride ayrıca, Rus saldırısı nedeniyle ailesini kaybeden ve Paris'te eğitim gören Ukraynalı bir kız öğrenci protestoya katılanlar tarafından teselli edildi.

Tansu Sarıtaylı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.