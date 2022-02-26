Paris'te, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının durdurulması için Fransa'da gösteri düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında, “Katil Putin, Ukrayna'dan askeri gücünü çek” sloganı attı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini protesto eden göstericiler, NATO aleyhinde de slogan atarak, Avrupa Birliği'ni Rusya'ya baskı yapmaya davet etti. Gösteride “Bugün Ukrayna yarın neresi?”, "Bu savaşı durdurun", "Putin'i durdurun", "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı pankartlar yer aldı. Göstericiler daha sonra Ukrayna'ya destek sloganları atarak, protestoyu sonlandırdı.

Gösteride ayrıca, Rus saldırısı nedeniyle ailesini kaybeden ve Paris'te eğitim gören Ukraynalı bir kız öğrenci protestoya katılanlar tarafından teselli edildi.

Tansu Sarıtaylı