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Paris'teki en büyük göçmen kampı polis tarafından boşaltıldı

Paris'teki en büyük göçmen kampı polis tarafından boşaltıldı
Paris'teki en büyük göçmen kampı polis tarafından boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te 2 binden fazla göçmenin yaşadığı kamp tahliye edildi.

Paris’teki en büyük göçmen kampı polis tarafından boşaltıldı - Tıkla İzle

Ağustos ayından bu yana, 2 binden fazla göçmen kademeli olarak Saint-Denis'deki Stade de France'ın çevresine kurdukları kamplarda yaşamlarını sürdürüyordu. Polis, büyük kampı bu sabah sıkı güvenlik önlemleri altında boşalttı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında göçmenler alınan güvenlik önlemleri altında tahliye edildi. Polis tarafından yerleştirilen güvenlik kordonu dışına hiç bir göçmen çıkarılmazken, göçmenlerin otobüslere bindirilmesi saatler sürdü. Kampta yaşayan göçmenler, polis eşliğinde barınma kurumlarına yerleştirilmek üzere çeşitli kabul merkezleri ve spor salonlarına otobüslerle götürüldü.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yapılan operasyonu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Göçmenler COVID-19 testinden geçirilecek

Göçmenlere, Bölge Sağlık Ajansı tarafından kurulan tarama merkezlerinde Covid-19 testi yapılacak. Pozitif vak'a çıkması durumunda göçmenler kontrol altına alınacak. Toplamda göçmenlerin 70 otobüse yerleştirildiği ifade edilirken, göçmenlerin yerleştirilmesi amacıyla 26 konaklama merkezi kurulduğu öğrenildi.

Yüzlerce çadırın kurulduğu sağlıksız kamp alanında büyük bir kısmı Afganistan olmak üzere Sudan, Etiyopya ve Somali'den gelen göçmenler yaşıyordu.

Tansu Sarıtaylı

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