İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Paris'teki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

Paris'teki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi
Paris'teki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Paris’teki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi - Tıkla İzle

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço artıyor. Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 3'e yükseldiği bildirildi. 69 yaşındaki saldırganın geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı aktarıldı.

Saldırgan gözaltında

Olayın ardından yapılan ilk açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Olay yerinde gözaltına alındığı ifade edilen saldırganın terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.