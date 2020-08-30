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Park halinde alev alev yandı!

Park halinde alev alev yandı!
Park halinde alev alev yandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halinde olan tır alev alev yandı.

Yangın, İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl‘de birkaç firmadan yüklediği mobilyaları Gürcistan'a götürmek için henüz ismi öğrenilemeyen tır şoförü İnegöl Alanyurt yolunda tırı park etti. Sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı araçtan alevler yükselmeye başladı. Yangını gören yoldan geçenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içi mobilya dolu yanan tra müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Tır tamamen yanarak kül olurken, tırın dorsesinde bulunan mobilyaların çoğu zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Seyfettin Aras
 

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