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Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü: 'Nasıl kaza yaptım ben de bilmiyorum'

Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü: 'Nasıl kaza yaptım ben de bilmiyorum'
Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü: 'Nasıl kaza yaptım ben de bilmiyorum'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Sürücünün basın mensuplarının sorularına “Kazayı nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum” cevabı ise pes dedirtti.

Park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü: 'Nasıl kaza yaptım ben de bilmiyorum' - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta meydana geldi. Otogar istikametine seyreden H.Ü. idaresindeki 34 YK 5003 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücüye tepki gösteren vatandaşları geçe bekçileri sakinleştirdi. Olay yerine gelen trafik polisleri, sürücü H.Ü'nün 2.06 promil alkollü olduğunu tespit etti. İşlemleri için karakola götürülürken basın mensuplarının “Nasıl yaptınız kazayı?” diye sorduğu H.Ü., “Kazayı nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum” dedi.

Hüseyin Tayyar
 

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