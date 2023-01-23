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Park halindeki arabalarını çekmelerini istediler, satırlı saldırıya uğradılar

Park halindeki arabalarını çekmelerini istediler, satırlı saldırıya uğradılar
Park halindeki arabalarını çekmelerini istediler, satırlı saldırıya uğradılar

Sancaktepe'de bir marketin önüne park edilen aracın çekilmesini isteyen market sahiplerinin yakınları satırlı saldırıya uğradı.

Park halindeki arabalarını çekmelerini istediler, satırlı saldırıya uğradılar - Tıkla İzle

Olay saat 23.15 sıralarında Meclis Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir marketin önüne park edilen 41 AJF 177 plakalı araçtaki 6 kişi kendilerinden arabayı çekmelerini isteyen market sahiplerinin yakınlarına satırla saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Saldırganlar market sahiplerinin yakınlarına ait olduğu iddia edilen bir minibüse de saldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kaçan 6 saldırgandan 3'ünü yakaladı. Kaçan diğer saldırganların bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Emin Şentürk
 

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