Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi

Yangın, Arifiye-Sapanca yolu Gölbaşı Piknik alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen park halindeki minibüsün ön konsolundan alevler yükselmeye başladı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar, aracın camını kırarak yangın tüpü ile müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevredekilerin müdahalesiyle araç kül olmaktan kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda maddi hasar meydana geldi.