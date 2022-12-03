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Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü
Park halindeki araç küle döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 142 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'ye ait 09 AB 146 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. O esnada alevler, yanan aracın önünde park halinde duran H.H.'ye ait 09 TK 867 otomobili de tehdit etti. Alevler diğer araca da sıçramaması için yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Eser
 

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