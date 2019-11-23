Park halindeki araca arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Ayancık - Türkeli kara yolunun 3. kilometresindeki Pazarcık mevkisinde meydana geldi.

Dursun Ünal'ın kullandığı 57 HD 467 plakalı otomobilde arıza çıkması sebebiyle yol kenarına park eden otomobile, yine aynı istikamette seyir halinde olan Hakan Şentürk'ün kullandığı 57 EH 557 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Hakan Şentürk ve Dursun Ünal, Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Dursun Ünal, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Celal Araz