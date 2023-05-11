İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki araca bagajdan girip ses tesisatını çalan şahıs kamerada

Park halindeki araca bagajdan girip ses tesisatını çalan şahıs kamerada
Park halindeki araca bagajdan girip ses tesisatını çalan şahıs kamerada

Arnavutköy’de sokak içerisinde park halinde olan bir otomobilin bagaj kısmından içeriye giren bir şahıs, ses tesisatını çaldı. Aracın bagaj kısmından içeriye girdiği anlar aynı sokakta park halinde olan başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi.

Park halindeki araca bagajdan girip ses tesisatını çalan şahıs kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi Üçnar Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir otomobili gözüne kestiren şahıs, bagaj kilidini biraz zorladıktan sonra aracın içerisine girdi. Araç içerisinde bulunan ses tesisatını çalan hırsızın park halindeki araca bagajdan girdiği anlar aynı sokakta park halinde olan başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bagajdan içeriye giren kişinin ön koltuklar ile arka koltuklar arasında dolaşarak hırsızlık yaptığı anlar görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Batuhan Toprak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.