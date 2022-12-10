İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki araca çarpıp takla attırdı

Park halindeki araca çarpıp takla attırdı
Park halindeki araca çarpıp takla attırdı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çarptığı park halindeki otomobil takla attı.

Park halindeki araca çarpıp takla attırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi M. Asım Köksal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 UY 025 plakalı otomobil, park halinde bulunan 38 BV 899 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile park halindeki otomobil takla atarken, çarpan aracın sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araçlar da çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan - Turan Bulut

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.