İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki aracın camına bu notu yazdılar

Park halindeki aracın camına bu notu yazdılar
Park halindeki aracın camına bu notu yazdılar

Bilecik'te park halindeki bir aracın camına bırakılan not, 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde park halinde bulunan Bilecik Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne ait 11 EE 807 plakalı resmi aracın altına bir köpek yattı. Köpeğin burada uyuduğunu gören bir hayvansever, bir süre aracın başında sürücünün gelmesini bekledi. Araç sahibi gelmeyince aracın ön camındaki sileceğe "Arabanın altında köpek uyuyor. Lütfen dikkat edin" yazısı yazan vatandaş, olay yerinden ayrıldı. Aracın yanına geldiğinde notu fark eden sürücü, köpeğin aracın altından gittiğini fark etti.

Cem Kaan Toka

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.