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Park halindeki araçları kurşunlayıp kayıplara karıştı

Park halindeki araçları kurşunlayıp kayıplara karıştı
Park halindeki araçları kurşunlayıp kayıplara karıştı

Denizli’de gece saatlerinde otomobille sokağa giren şüpheli, elindeki pompalı tüfekle park halindeki araçlara ateş etti. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, şüpheli arkasına bakmadan kaçtı.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen şüpheli, otomobiliyle ara sokağa girerek yanındaki pompalı tüfeği çıkardı. Şüphelinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki iki otomobile isabet etti. Şüpheli ardından otomobiliyle arkasına bakmadan kaçtı. Durumdan haberleri olmayan araç sahipleri, sabah saatlerinde otomobillerinin yanına geldiğinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

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