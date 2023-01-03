Park halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Olay, gece saat 05.00 sıralarında Tahtaköprü Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde olan İbrahim Bayram'a ait 16 TH 098 plakalı özel halk otobüsünden alevler yükselmeye başladı.

Alevlerin otobüsü sardığını gören sokak sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Salih Bilal Aslan

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