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Park halindeki kamyon kundaklandı

Park halindeki kamyon kundaklandı
Park halindeki kamyon kundaklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kundaklama sonucu yandığı iddia edilen kamyon kullanılamaz halde gelirken, aynı kamyonda 3 saat arayla iki kez yangın çıktı.

Park halindeki kamyon kundaklandı - Tıkla İzle

Yangın, Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi üzerindeki bir arazide gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil taşımakta kullanılan kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir gürültü sonrası çıktığı ifade edilen yangın, kısa sürede kamyonun ön kısmını kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme yapılırken kırık cam parçaları tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığı bildirildi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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