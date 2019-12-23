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Park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı

Park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı
Park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay dün gece saat 21.30 sıralarında Lüleburgaz Özgürlük Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamzabey Köyü Muhtarı Hayrettin Sezgin idaresindeki 39 TH 714 plakalı otomobil, Özgürlük Caddesi'ndeki park halindeki 39 BA 3012 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Sezgin ile araçta bulunan S.T. ile F.R. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tansu Edip Gökbudak
 

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